MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi
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MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 39 Katyuşa roketi ele geçirildiğini bildirdi.

29.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:42
MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesinde 39 Katyuşa roketi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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