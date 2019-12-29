MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 39 Katyuşa roketi ele geçirildiğini bildirdi.
29.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:42
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 39 Katyuşa roketi ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA