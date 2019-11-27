MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor
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MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarılan Tel Abyad Hastanesi'nde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebeklerin dünyaya gözlerini güvenle açtığı bildirildi.

27.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:50
MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarılan Tel Abyad Hastanesi'nde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebeklerin dünyaya gözlerini güvenle açtığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor" denildi.


Kaynak: DHA
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