MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı

MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde, bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

10.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:52
MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde, bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı' denildi. 


Kaynak: DHA
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