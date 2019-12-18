MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı"
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MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını açıkladı.

18.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:03
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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