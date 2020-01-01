MSB: "Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı"
Haberler » Güncel » MSB: "Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı" - Haber

MSB: "Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

01.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:05
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler