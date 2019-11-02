MSB: "Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG 'ye ait tünel tespit edildi"

MSB: "Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG 'ye ait tünel tespit edildi"

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesi Tel-Abyad'da arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullandığı tespit edilen bir tünel bulunduğunu açıkladı.

02.11.2019 15:01
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesi Tel-Abyad'da arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullandığı tespit edilen bir tünel bulunduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti." - ANKARA

Kaynak: İHA
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