MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi

02.11.2019 14:53

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti" denildi.

Kaynak: DHA