MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi

MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.

02.11.2019 14:53
MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti" denildi.

 


Kaynak: DHA
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