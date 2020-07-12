MSB: Tel Abyad'da bir dükkanın önüne tuzaklanmış EYP imha edildi
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MSB: Tel Abyad'da bir dükkanın önüne tuzaklanmış EYP imha edildi

Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP), El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.

MSB: Tel Abyad'da bir dükkanın önüne tuzaklanmış EYP imha edildi
12.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:44

Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP), El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor.

Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan cep telefonuyla hazırlanmış uzaktan komutalı EYP, boş bir arazide METİ tarafından imha edildi.

Kaynak: AA

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