MSB: " Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı"
Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.
20.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:25
Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı."
(İHA)
Kaynak: İHA