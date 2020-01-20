MSB: " Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı."
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MSB: " Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı."

Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.

20.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:23
MSB: 'Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlğı Tel Abyad'da 2 ve 10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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