MSB: "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MSB: "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz"

10.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:48

Millli Savunma Bakanlığı tarafındana hazırlana video ANKARA - Millli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video kliple Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferini kutladı.

Millli Savunma Bakanlığı tarafındana hazırlana video ANKARA - Millli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video kliple Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferini kutladı. MSB'nin paylaşımında "Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz." bilgi notu yer aldı.

MSB: 'Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz'
MSB: 'Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz'
MSB: 'Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz'
MSB: 'Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan'da şehit ailelerine destek için 'Tek millet, tek yürek' girişimi
Azerbaycan'da şehit ailelerine destek için "Tek millet, tek yürek" girişimi
Türk Komandosu Azerbaycan'ı 'Vatan sana canım feda' marşıyla inletti
Türk Komandosu Azerbaycan'ı "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti
Başkan Çolakbayrakdar, 'Engelli kardeşlerimiz başarı hikayesi yazıyor'
Başkan Çolakbayrakdar, "Engelli kardeşlerimiz başarı hikayesi yazıyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Sörloth Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:48:45. #1.15#
title