MSB: "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyoruz"

Millli Savunma Bakanlığı tarafındana hazırlana video ANKARA - Millli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video kliple Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferini kutladı. MSB'nin paylaşımında "Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz." bilgi notu yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı