MSB: "TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti

MSB: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti

MSB: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti

Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title