MSB: TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz hedefi başarıyla vurdu
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel
MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan 'TCG GÖKÇEADA' fırkateyninin su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan 'TCG GÖKÇEADA' fırkateyninin su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, 29 Eylül 2021'de icra edilen su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurdu" denildi.