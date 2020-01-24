MSB: " TCG Gediz fırkateynimiz ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş...
Milli Savunma Bakanlığı TCG Gediz fırkateyni ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı TCG Gediz fırkateyni ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı'na destek sağlayan Türk Deniz Görev Kuvveti unsurlarından TCG Gediz fırkateynimiz ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında 23 Ocak 2020 tarihinde Orta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi." - ANKARA