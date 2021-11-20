MSB: " TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: " TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

Milli savunma Bakanlığı (MSB), TCG FATİH fırkateyninin, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra ettiğini açıkladı.

Milli savunma Bakanlığı (MSB), TCG FATİH fırkateyninin, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti" denildi. - ANKARA

MSB: TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti

MSB: TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti

MSB: TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title