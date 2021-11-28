MSB: "TCG Fatih fırkateynimiz, BM basın personeli tarafından Doğu Akdeniz'de ziyaret edildi" - Haberler
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MSB: "TCG Fatih fırkateynimiz, BM basın personeli tarafından Doğu Akdeniz'de ziyaret edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin Birleşmiş Milletler (BM) basın personeli tarafından Doğu Akdeniz'de ziyaret edildiğini bildirdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin Birleşmiş Milletler (BM) basın personeli tarafından Doğu Akdeniz'de ziyaret edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Fatih fırkateynimiz, BM basın günü faaliyetleri kapsamında BM basın personeli tarafından Doğu Akdeniz'de ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında Lübnan Deniz Kuvvetlerine ait LNS SOUR ve Lübnan Hava Kuvvetleri unsurları ile 'Müşterek Arama Kurtarma' eğitimi icra edildi. - ANKARA

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