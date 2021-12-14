MSB: "TCG Doğan hücumbotumuzda 'Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi' faaliyeti icra edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Doğan hücumbotunun "Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi" faaliyetini icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Doğan hücumbotunun "Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi" faaliyetini icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Doğan hücumbotumuzda 29 Kasım-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Libya Deniz Kuvvetleri'nden Albay Fathi Amir Mustafa AlshıteewI'nin katılımıyla 'Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi' faaliyeti icra edildi" denildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet