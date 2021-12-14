MSB: "TCG Doğan hücumbotumuzda 'Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi' faaliyeti icra edildi" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "TCG Doğan hücumbotumuzda 'Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi' faaliyeti icra edildi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Doğan hücumbotunun "Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi" faaliyetini icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Doğan hücumbotunun "Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi" faaliyetini icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Doğan hücumbotumuzda 29 Kasım-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Libya Deniz Kuvvetleri'nden Albay Fathi Amir Mustafa AlshıteewI'nin katılımıyla 'Gözlemci Statüsünde Hücumbot Personel Mübadelesi' faaliyeti icra edildi" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title