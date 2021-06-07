MSB: Taciz atışı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Taciz atışı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Taciz atışı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MSB: 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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