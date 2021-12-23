MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi" - Haberler
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MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi"

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi" Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitiminin" icra edildiğini bildirdi.

MSB: "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi" icra edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca "Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitiminin" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca, müşterek harekat görevlerine hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak ve idamesini sağlamak maksadıyla 'Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi' icra edildi.

MSB: Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi icra edildi

MSB: Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi icra edildi

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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