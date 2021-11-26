MSB: "Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet... - Haberler
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MSB: "Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

KİLİS (İHA) - MSB: " Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

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