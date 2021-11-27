MSB: "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. - Haberler
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MSB: "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin Deaş, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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