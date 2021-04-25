MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı
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MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı

MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MSB: Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı.
MSB: Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı.
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