MSB: Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısında 8 sivil katledildi
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MSB: Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısında 8 sivil katledildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin katledildiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

05.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:33
MSB: Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısında 8 sivil katledildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye rejiminin 'e düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin katledildiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye rejimi tarafından İdlib'in Ariha bölgesinde sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırısında 8 masum sivil katledilirken, 20'den fazla sivil de yaralandı" denildi.

ANKARA,  


Kaynak: DHA
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