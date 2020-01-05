MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti"
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MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti"

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'in Ariha bölgesine Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

05.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:50
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 'in Ariha bölgesine rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejimi tarafından İdlib'in Ariha bölgesinde sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırısında 8 masum sivil katledilirken, 20'den fazla sivil de yaralandı" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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