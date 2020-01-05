MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti"
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'in Ariha bölgesine Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'in Ariha bölgesine Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejimi tarafından İdlib'in Ariha bölgesinde sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırısında 8 masum sivil katledilirken, 20'den fazla sivil de yaralandı" denildi. - ANKARA