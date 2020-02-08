MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu"
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
08.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:16
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA
Kaynak: İHA