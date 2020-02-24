MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey...
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MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey...

MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

24.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:00
MSB:

MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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