MSB: Suriye'nin kuzeyindeki birliklerimiz mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanıyor
02.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde görev yapan birliklerimizde Covid-19'la mücadele kapsamında hijyenik şartları sağlamak maksadıyla mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanılıyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA