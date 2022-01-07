MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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