MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri...

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri...

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı.

5.08.2019 10:07
MSB:

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı."

Kaynak: AA
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