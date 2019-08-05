MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri...
MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı.
MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı."
Kaynak: AA
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