MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik...

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik...

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır.

05.08.2019 10:12
MSB:

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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