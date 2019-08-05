MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik...
MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır.
05.08.2019 10:12
MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA