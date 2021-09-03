MSB: "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yönelmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının talep...

MSB: "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yönelmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir.