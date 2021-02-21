MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 16 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı