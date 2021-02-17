MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı (2)

17.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:53
MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı (2)

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTIMilli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışırken Hatay sınırında yakalanan 6 kişiden Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışırken Hatay sınırında yakalanan 6 kişiden Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı. Açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Necip Uysal Nihat Özdemir Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Süleyman Soylu Doğan Cüceloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 16:01:14. #1.16#
title