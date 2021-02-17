MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı (2)

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışırken Hatay sınırında yakalanan 6 kişiden Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı. Açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı