MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
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MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

17.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:21
MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişinin Hatay sınırında yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişinin Hatay sınırında yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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