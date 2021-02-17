MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi
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MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi

17.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:44
MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi

MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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