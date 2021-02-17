MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi
17.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:44
MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
MSB: Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu