MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi
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MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.


MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi
MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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