MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
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MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan 6 kişiden birinin terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yapma suçundan arandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan 6 kişiden birinin terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yapma suçundan arandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa'da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 kişi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin, terör örgütü DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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