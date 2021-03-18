MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
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MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

18.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:31
MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin Mardin'de yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin Mardin'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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