MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin Mardin'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı