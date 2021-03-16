Son dakika haberi | MSB: "Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK/PYG'li Mardin'de yakalandı"
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Son dakika haberi | MSB: "Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK/PYG'li Mardin'de yakalandı"

16.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:23
Son dakika haberi | MSB:

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan biri PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kişinin Mardin'de yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan biri PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kişinin Mardin'de yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin Mardin'nin Kızıltepe ilçesinde hudut personeli tarafından yakalandığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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