Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
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Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hatay'da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi.

Hatay'da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda, kazı çalışmasında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Hatay'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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