MSB: Suriye'den kaçak geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı