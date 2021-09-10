MSB: Suriye'den kaçak geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı
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MSB: Suriye'den kaçak geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı

MSB: Suriye'den kaçak geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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