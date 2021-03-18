MSB: "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür"
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MSB: "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür"

18.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:39
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Kilise atıldığı belirlenen ve boş araziye düşen roketler hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Kilise atıldığı belirlenen ve boş araziye düşen roketler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, belirlenen hedeflerin derhal ateş altına alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Kilise atıldığı belirlenen ve boş araziye düşen roketler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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