MSB: Suriye'de PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıydı, 24 kişiyi yaraladı
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MSB: Suriye'de PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıydı, 24 kişiyi yaraladı

31.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:46
MSB: Suriye'de PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıydı, 24 kişiyi yaraladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Azez ve El Bab'da düzenlediği saldırı nedeniyle 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Azez ve El Bab'da düzenlediği saldırı nedeniyle 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab'da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı. Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır" denildi.


MSB: Suriye'de PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıydı, 24 kişiyi yaraladı
MSB: Suriye'de PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıydı, 24 kişiyi yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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