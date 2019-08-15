MSB: Suriye'de güvenli bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

15.08.2019 11:17

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi. Euronews.com'da Görüntüle