MSB: Suriye'de güvenli bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

MSB: Suriye'de güvenli bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

15.08.2019 11:17
MSB: Suriye'de güvenli bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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