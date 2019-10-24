MSB: "Şu ana kadar 40 mayın, 227 EYP etkisiz hale getirilmiştir"

24.10.2019 12:50

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 40 mayın ve 227 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soçi'de varılan mutabakat kapsamında bölgedeki çalışmaların Rus ve TSK karargahları arasında değerlendirildiği de belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, "23 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde komando birliklerimizin nezaretinde yabancı basın mensuplarının katılımı ile Barış Pınarı Harekat bölgesinde bir basın turu düzenlenmiştir. Bugüne kadar icra ettiğimiz tüm harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekat alanında da sivil masum insanlara, tarihi, kültürel ve dini yapılar ile çevreye zarar verilmediği yerinde görülmüştür. Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA ŞU ANA KADAR 40 ADET MAYIN, 227 ADET EYP ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi ve bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek imha edildiğini belirten Yarbay Aktop, "Bu faaliyet çok detaylı ve son derece hassas bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın, 227 adet EYP etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Meskun mahallerdeki tünellerin birer birer tespit edildiğini söyleyen Yarbay Aktop, "Özellikle meskun mahallerde terör örgütü unsurlarınca inşa edilmiş ve şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir" dedi.

Kontrolü sağlanan bölgede hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yarbay Aktop, "Kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınında bölge halkına ekmek dağıtılmakta, tesis edilen ilk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere bölge halkına sağlık desteği verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Birliklerin her türlü keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Yarbay Aktop, "22 Ekim tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağının milletin sevgisi, güveni ve duası olduğunu ifade eden Yarbay Aktop, "Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"SOÇİ MUTABAKATI KAPSAMINDA BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR RUS VE TSK KARARGAHLARI ARASINDA DEĞERLENDİRİYOR"

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki mayın ve el yapımı patlayıcıların imhalarının sürdüğünü aktaran güvenlik kaynakları, tuzaklanmış yüzlerce mayın ve EYP'nin imhası sırasında yaşanan patlamaların basın mensupları tarafından yanlış algılandığını bildirdi. ABD ile varılan mutabakat sonrasında harekat bölgesindeki çekilmelerin ABD'liler tarafından bildirildiğini aktaran kaynaklar, bölgede kalan teröristlerin ya teslim olacağını ya da herhangi bir teşebbüste bulunmaları durumunda "meşru müdafaa" kapsamında etkisiz hale getirileceğini vurguladı. Kaynaklar, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat kapsamında çalışmaların Rus ve TSK karargahlarınca değerlendirildiğini söyledi. Türk ordusunun "beyaz fosfor bombası" kullandığı iddialarına cevap veren kaynaklar, "Beyaz fosfor kesinlikle yok. Çeşitli bölgelerde çeşitli ordular tarafından kullanıldığını biliyoruz. Bizim envanterimizde yok" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki askeri temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran kaynaklar, temizlik sonrasında diğer harekat bölgelerinde olduğu gibi yerel yönetimlerin ve yerel kuvvetlerin kurulacağını kaydetti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA