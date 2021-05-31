MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinden görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinden görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ramanya'da devam eden Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntüleri paylaşıldı.
(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı