MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntülerini paylaştı
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MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinden görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinden görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ramanya'da devam eden Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntüleri paylaşıldı.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntülerini paylaştı
MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntülerini paylaştı
MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntülerini paylaştı
MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda yer alan bayrak seremonisinin görüntülerini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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