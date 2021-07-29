MSB: Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için...
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MSB: Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için...

MSB: Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için...
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

MSB: Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.

MSB: Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek
Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek
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MSB: Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için... - Haberler
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