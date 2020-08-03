MSB: "Son 24 saatte toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi" MSB: "Son 24 saatte toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saat içerisinde 10 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB: "Son 24 saatte toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saat içerisinde 10 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarıyla mücadelesinin başarıyla devam ettiği açıklandı. İlgili paylaşımda son 24 saat içinde toplam 10 teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"TSK'nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek."

Kaynak: İHA