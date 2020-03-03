MSB: Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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MSB: Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:06
MSB: Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kapsamında son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA

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